В Челябинской области за день выявили 379 новых случаев коронавируса

От коронавируса за день умерли 23 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 379 человек.

Сейчас от коронавируса лечится 7341 житель региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 23 человека.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 84 тыс. 570 случаев коронавируса.

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