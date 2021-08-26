В Челябинской области стало меньше фальшивых денег

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области за первое полугодие 2021 года в банки сдали 113 фальшивых рублевых купюр. Как сообщают в региональном отделении Центробанка, это на 18% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Абсолютное большинство подделок — банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Таких оказалось 100 штук. Реже подделывают тысячерублевые купюры, их нашлось 10. Остальные фальшивки — купюры по 500 и 2 тыс. рублей.

Кроме того банковские специалисты обнаружили четыре поддельных стодолларовых купюры.

В Центробанке напоминают, что отличить подлинные деньги можно по наличию на них водяных знаков, защитной нити и микроперфорации.

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