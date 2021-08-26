Бюджет Челябинской области в этом году будет бездефицитным

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Депутаты заксобрания сегодня приняли сразу в трех чтениях поправки в бюджет. Главный документ региона пополнился на 22 млрд рублей и составит более 219 млрд рублей.

— Никогда мы еще не рассматривали ликвидацию дефицита бюджета в середине года, — отметил председатель заксобрания Владимир Мякуш.

За счет федерального транша в бюджет поступит 4,6 млрд рублей. Самая большая сама — более 2,5 млрд рублей пойдет на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Еще 1,4 млрд придут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Часть дорог будут отремонтированы на 350 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

За счет резервного фонда Правительства России решено компенсировать затраты регионов на поддержку медработников. 24 млн рублей будет направлено на отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск сотрудникам стационаров, которые в прошлом году получили выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Почти 10 млн пойдет на охрану лесов от пожаров. На 3 млн 200 тысяч поддержат Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

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