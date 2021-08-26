Искали бомбу: стало известно, почему силовики оцепили магазин в Челябинске

К магазину приезжали сотрудники ОМОН. Фото: buro174/t.me

В Челябинске вечером 25 августа эвакуировали посетителей сетевого супермаркета на улице Плеханова. Территорию у магазина оцепили сотрудники силовых структур.

По словам очевидцев, переполох возник из-за клиента супермаркета, который принес непонятную коробку на кассу и посоветовал сотрудникам вызвать полицию. Продавцы и покупатели опасались, что в коробке может оказаться взрывное устройство.

Однако тревога оказалась ложной, бомбы в здании не нашли.

— Выезжала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Нашли коробку, не представляющую опасности, — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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