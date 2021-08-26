Искали бомбу: стало известно, почему силовики оцепили магазин в Челябинске

К магазину приезжали сотрудники ОМОН. Фото: buro174/t.me
В Челябинске вечером 25 августа эвакуировали посетителей сетевого супермаркета на улице Плеханова. Территорию у магазина оцепили сотрудники силовых структур.
По словам очевидцев, переполох возник из-за клиента супермаркета, который принес непонятную коробку на кассу и посоветовал сотрудникам вызвать полицию. Продавцы и покупатели опасались, что в коробке может оказаться взрывное устройство.
Однако тревога оказалась ложной, бомбы в здании не нашли.
— Выезжала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Нашли коробку, не представляющую опасности, — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru