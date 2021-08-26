Полиция Магнитогорска проведет проверку после смерти пенсионера, которому коммунальщики поставили «красную метку»

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

В магнитогорском поселке Западный управляющая компания придумала необычный способ выбивания долгов: поставить возле домов железобетонные блоки красного цвета с надписью: «Мои доходы не позволяют оплачивать коммуналку». Поскольку такие «метки» ставятся возле частных домов, сразу понятно, о ком идет речь — ни имен, ни фамилий не надо.

— 24 августа перед домом пенсионера, который отказался оплачивать навязанные обслуживающей организацией мнимые услуги, установили «агитационный блок». После получения такой «красной метки», пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь погасила задолженность, которую «рисовала» обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний «позора под старость лет, перед всеми соседями» пенсионер скончался, — рассказала жительница поселка Западный Татьяна в местном паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

Жители поселка Звездный намерены добиться того, чтобы коммунальщиков наказали.

В полиции Магнитогорска рассказали, что им уже поступали жалобы на действия управляющей компании. Также будут проверены обстоятельства смерти мужчины, о которых написали в соцсетях.

— Сотрудники полиции не оставят без внимания эту ситуацию. Произошедшему будет дана правовая оценка, — заверили в полиции.

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