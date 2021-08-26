В Челябинске пересмотрели схему движения по Красной возле новой набережной. И вот что поменялось

Раньше перекресток не регулировался. Фото: Новости отделения Горпроектов в Челябинске/Telegram

Схему движения по улице Красной в районе новой набережной пересмотрят в два этапа. Пока будет временный вариант, итоговую часть сделают уже в следующем году.

— С помощью разметки и вертикальных ограничителей в этом месте будет проведено заужение проезжей части до четырех полос, установлен светофор на консольной опоре, параллельно пешеходному переходу будет обозначена велодорожка, — сообщили в пресс-службе мэрии. — В следующем году, в рамках общей концепции и проекта благоустройства у ДС «Юность», в месте заужения будут высажены деревья, на пешеходном переходе — обустроен островок безопасности, также появятся велодорожки и тротуары.

Проект схемы организации движения разработали в кратчайшие сроки, подчеркивают в мэрии.

Напомним, недавно за «Мегаполисом» официально открыли новую набережную протяженностью 430 метров. Она сразу стала популярной у жителей. Перейти к ней можно по зебре, но перекресток не регулируется. Пешеходов нервируют неуступчивые автомобилисты, а водителей — бесконечный поток людей.

Новая схема. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

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