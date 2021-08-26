Билайн в Челябинской области прокачал сеть 4G

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Билайн поддерживает высокий темп развития сети в Челябинске, Копейске, Миассе, Златоусте, Кыштыме и во всей области. С начала 2019 года в Челябинской области сеть 4G выросла почти на 85%. Новые базовые станции создают дополнительную емкость сети, что помогает клиентам еще больше общаться в социальных сетях, смотреть видео в самом высоком качестве, использовать мобильный интернет для работы и учебы.

Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в большинстве районах Челябинской области.

Особенное внимание оператора было уделено покрытию 4G сетью жилых массивов, образовательных и социальных учреждений, вокзалов, торговых и бизнес-центров.Например, в торговом центре «Алмаз» не осталось «белых пятен» и абоненты во время шоппинга пользуются мобильным интернетом, не задумываясь о том, где будет лучше ловить. 4G сеть Билайн быстро соберет семейный совет на видеозвонок для выбора подарка, сторис об удачной покупке отправится даже из примерочной.

Благодаря дополнительным базовым станциям клиенты все больше отдают предпочтение мобильному интернету. Сейчас жители области стали пользоваться 4G интернетом в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что мобильный трафик растет, и растут скорости интернет-серфинга со смартфона. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. Можно качать, смотреть фильмы онлайн и общаться по видеосвязи даже там, где всегда многолюдно, — 4G хватит на всех!

Карта покрытия связью Билайн и тарифные предложения на сайте.

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