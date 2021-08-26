В Челябинской области из статистики смертности от COVID-19 исчезли «сопутствующие» случаи. И вот почему

Смертность в регионе не растет, но и не снижается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Региональный минздрав начал по-другому считать статистику смертности от коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— В соответствии с последними методическими рекомендациями к смерти от сопутствующих заболеваний теперь относится только серьезные травмы, например, от ДТП. Все остальное — смертность от ковида. Ранее к сопутствующим мы относили и онкологию, тяжелые сердечнососудистые патологии , — пояснила Ирина Гехт. — Поэтому смертность и выше в эту волну. И она будет расти еще.

Как добавила Ирина Гехт рост смертности от коронавируса — это последствия высокого роста заражения, зафиксированных 2-3 недели назад:

— Это естественный процесс, он характерен для всех регионов. Сначала идет рост заболеваемости — потом рост смертности. На данный момент мы не растем, но и не снижаемся по этому показателю.

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