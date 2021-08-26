Жители самостоятельно отремонтировали дорогу в челябинском поселке

Фото: vk.com/shagolstreet

В поселке ЧВВАКУШ жители решили самостоятельно ремонтировать разбитые улицы. Они в кратчайшие сроки собрали деньги — около 13 тыс. рублей, чтобы приобрести самосвал асфальтовой крошки. Рабочих нанимать не стали: сами взялись за лопаты и заделали ямы на улицах Бурденюка и Героя России Молодова. Работали даже после наступления темноты.

Фото: vk.com/shagolstreet

Фотографии всенародного ремонта опубликовали в соцсети. Жители отмечают, что починенная ими дорога ведет к детскому саду и поликлинике. Ждать, что власти займутся ее обновлением, посельчане устали. Ямочный ремонт жители рассчитывают продолжить вечером 26 августа.

В комментариях к фоторепортажу о работе добровольной «дорожной бригады» люди благодарят соседей за работу и опасаются непонимания со стороны властей и даже наказания за самоуправство, ведь полномочий на ремонт асфальта у жителей нет.

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