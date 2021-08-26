Бойцы ОМОН помогли людям во время пожара в садовом товариществе под Челябинском

Фото: Росгвардия по Челябинской области

Пятеро бойцов челябинского ОМОН Росгвардии помогли потушить пожар, разгоревшийся в одном из садовых товариществ Копейского городского округа. Они находились на служебном задании, но, увидев горевшее двухэтажное здание, бросились на выручку. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Бойцы ОМОН эвакуировали соседей и начали тушить огонь, вплотную подошедший по сухостою к соседнему дому. Внутри него находились пенсионерка с двумя внуками.

— Если бы не парни, я бы осталась без дома. Одна, даже с водой, я бы ничего не сделала. Откуда они появились, не знаю. И так быстро все заливали. Спасибо им большое, они будто спустились с неба, — вспоминает пенсионерка Нина Масленникова.

До приезда пожарных росгвардейцам удалось сдержать распространение пламени на ближайшие участки.

По предварительным данным, причиной возгорания дома стало неосторожное обращение с огнём. Один человек погиб.

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