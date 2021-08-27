Родителям в Челябинской области разрешили прийти на линейки 1 сентября

Родители смогут разделить радость первоклашек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Линейки на 1 сентября в Челябинской области пройдут по классам и на улице в присутсвии родителей. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Это возможно при соблюдении масочного режима, — пояснила Ирина Гехт, добавив, что учеба в сентябре начнется в очном формате.

По данным Ирины Гехт, на минувшей неделе снизилась заболеваемость среди детей: до года — на 16%, 1-6 лет — на 21%, у подростков 15-17 лет — на 70%.

47% педагогов в регионе уже привиты. Как отметила первый вице-губернатор, в школах началась активная вакцинация персонала.

— С началом учебного года заболеваемость может вырасти. Всегда, когда формируются коллективы, это приводит к росту. Это логично, об этом говорят все эпидемиологи, — добавила Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru