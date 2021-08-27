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Общество27 августа 2021 8:41

Жителей Челябинской области предупредили о грозах с крупным градом

В части районов при этом сохранится аномальная жара
Елена КОЛЧИНА
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Днем и в ночь с пятницы на субботу возможны грозы

Днем и в ночь с пятницы на субботу возможны грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Челябинской области днем 27 августа могут столкнуться с целым набором неприятных погодных явлений. В региональном ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение.

Уже в ближайшие часы в регионе возможны сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того в отдельных районах может выпасть крупный град.

При этом в части районов все еще будет стоять аномальная жара.

По прогнозам метеорологов, вероятность гроз сохранится и в субботу 28 августа, но температура воздуха начнет опускаться. Днем обещают +14, +19 градусов, а в ночь на воскресенье возможны заморозки до +2 градусов.

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