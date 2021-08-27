Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 8:55

Житель Челябинской области украл мусорные контейнеры, чтобы хранить в них продукты

За это его могут отправить за решетку на два года
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мусорные баки южноуралец приспособил под хранение продуктов

Мусорные баки южноуралец приспособил под хранение продуктов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские в Увельском районе случайно нашли похитителя мусорных контейнеров. Баки с площадки в деревне Татарка пропали еще в конце прошлого года. Как сообщают в пресс-службе «Центра коммунального сервиса», сразу отыскать их не удалось

Но летом инспекторы ГИБДД остановили грузовую «Газель» для проверки документов. В кузове автомобиля лежал металлолом, а водитель не смог объяснить, откуда и куда везет груз. Полицейские заподозрили неладное и обыскали двор рядом с домом водителя. Там они и обнаружили пропавшие мусорные контейнеры. Похититель придумал дл баков нестандартное применение и хранил в них овощи, фрукты, крупы и консервы.

Суммарную стоимость баков оценили в 20 тыс. рублей. Похитителю, которого прежде уже судили за кражу, грозит лишение свободы сроком до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru