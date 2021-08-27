Житель Челябинской области украл мусорные контейнеры, чтобы хранить в них продукты

Мусорные баки южноуралец приспособил под хранение продуктов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские в Увельском районе случайно нашли похитителя мусорных контейнеров. Баки с площадки в деревне Татарка пропали еще в конце прошлого года. Как сообщают в пресс-службе «Центра коммунального сервиса», сразу отыскать их не удалось

Но летом инспекторы ГИБДД остановили грузовую «Газель» для проверки документов. В кузове автомобиля лежал металлолом, а водитель не смог объяснить, откуда и куда везет груз. Полицейские заподозрили неладное и обыскали двор рядом с домом водителя. Там они и обнаружили пропавшие мусорные контейнеры. Похититель придумал дл баков нестандартное применение и хранил в них овощи, фрукты, крупы и консервы.

Суммарную стоимость баков оценили в 20 тыс. рублей. Похитителю, которого прежде уже судили за кражу, грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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