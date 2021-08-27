В Сосновском районе с собаками ищут пропавшего мужчину

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В окрестностях поселка Трубный в Сосновском районе второй день ищут потерявшегося мужчину. Возможно, он заблудился в лесу. У пропавшего есть проблемы со здоровьем, его состояние могло неожиданно ухудшиться.

Мужчина ушел из дома и не вернулся 26 августа. Родственники отчаялись разыскать его и обратились за помощью.

Как рассказали в областной поисково-спасательной службе, окрестности поселка прочесывали всю прошедшую ночь.

Сейчас в поисках участвуют кинологи с собаками, спасатели, полицейские, сотрудники пожарной охраны.

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