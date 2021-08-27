Челябинские кинологи ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из соседнего региона

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Сотрудники кинологической службы ГУФСИН России по Челябинской области передали своим коллегам из Оренбургской области обученных щенков. Шесть шестимесячных немецких овчарок, выращенных в племенном питомнике служебного собаководства, теперь будут нести постоянную службу в соседнем регионе.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, каждый щенок имеет свой уникальный «паспорт», в котором указаны особенности его характера и рекомендации по профилю применения. В УИС собаки подразделяются на несколько категорий служебного предназначения: розыскные, патрульно-розыскные, а также по поиску и обнаружению наркотических средств и взрывчатых веществ.

— В свой постоянный дом отправились: Чейс, Чинг, Чейза, Чарли, Челчи и Шелда. Отметим, всех щенков из одного помета принято называть на одну букву алфавита. А эти малыши из двух пометов, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. — Щенки здоровые, крепкие, жизнерадостные, игривые и любят пошалить как дети. Заботой и вниманием они были окружены с первого дня своего рождения. В питомнике для этого созданы все условия.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Необходимыми первоначальными навыками для работы щенки уже обладают, но прежде чем их допустят к службе, им необходимо будет еще многому обучиться - пройти курс общей и специальной дрессировки.

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