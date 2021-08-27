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Общество27 августа 2021 17:08

В Челябинске из-за ремонтных работ изменят схему движения транспорта возле цирка

Проезд автомобилей на этом участке будет ограничен
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Фото: google.ru/maps

Фото: google.ru/maps

В Челябинске движение транспорта на перекресте улиц Кирова и Братьев Кашириных возле цирка временно изменят. Такие меры вводятся в связи с ремонтом трамвайного переезда на этом участке, сообщили в мэрии города.

— На первом этапе с 22 часов 30 августа будет ограничено движение по улице Кирова в сторону центра, а также по улице Братьев Кашириных при движении прямо и направо. Трамваи будут работать в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Ремонтные работы ведет фирма «Стройсервис». Первый этап планируется завершить до 22 часов 2 сентября.

Напомним, также в Челябинске поменяли схему движения по улице Красной в районе новой набережной. Пока будет временный вариант, итоговую часть сделают уже в следующем году. Подробнее об этом — в материале.

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