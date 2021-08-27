В Челябинской области на ремонт дороги к нацпарку «Таганай» хотят потратить 277 млн рублей

Национальный парк «Таганай» входит в число самых популярных туристических маршрутов на Южном Урале.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит капитальный ремонт дороги Златоуст-Магнитка. Участок, о котором идет речь, ведет к национальному парку «Таганай». На работы готовы потратить 277 млн рублей. Информация об этом находится на портале госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 сентября. В этот же день будут проводиться и сами торги. Победителю конкурса предстоит отремонтировать участок протяженностью в 7,7 километров.

Согласно конкурсной документации, дорога будет двухполосной с шириной каждой полосы в 3 км. Кроме того, подрядчик должен сделать велосипедную и пешеходную дорожку длинной в 6,5 километров. Ширина первой будет составлять 0,75 м, а второй — 1,2 м.

Источником финансирования станет областной бюджет. В 2021 году исполнителю контракта нужно будет сделать подготовительные и строительно-монтажные работы по устройству земельного полотна. Завершить ремонт полностью ему необходимо до 25 октября 2022 года.

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