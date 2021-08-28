Инновации и инвестиции: Текслер в Миассе посетил развивающиеся предприятия

Алексей Текслер визит в Миасс начал с посещения заводских площадок. Фото: Людмила КОВАЛЕВА.

Сегодня губернатор Алексей Текслер работает в Миассе. В программе — посещение промпредприятий и социальных обхектов, вопросы благоустройства, осмотр новых троллейбусов и встреча с главой Григорием Тонких.

Первым делом глава региона побывал на предприятиях Миасса, обеспечивающих город новыми рабочими местами.

Одно из них — завод крупнопанельного домостроения. Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда». Из железобетонных миасских плит построены, пожалуй, большинство многоэтажек на Южном Урале, в том числе — современных планировок. Штат предприятия — более 1 тыс. человек. Месячный объем выпуска — 35 тыс. «кубов» железобетона.

На предприятии губернатор отметил, что панельное домостроение, превалирующее в регионе, должно быть качественным.

Кстати, сейчас завод реализует проект строительства очередного цеха. Фонд развития промышленности Челябинской области готов предоставить до 500 млн руб. для запуска задуманного. КПД намерен стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития Миасс.

«Нефть-Сервис» — следующий пункт повестки рабочей субботы Алексей Текслера. Около 200 млн руб. инвестиций предприятием вложено в запуск производственной площадки в Миассе. В трехлетних планах руководства — создание кластера инновационных технологий бурения. Предприятие выпускает оборудование для текущего и капитального ремонта скважин.

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