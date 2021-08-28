Городская среда: в Миассе возрождается легендарный сквер

В сквере "Молодежный" еще идут работы. Фото: Людмила Ковалева.

В северной части Миасса, на Машгородке, в прошлом году открыли первую очередь восстановленного сквера. В 70-е года ХХ века лесистый уголок был любимым место отдыха горожан: с дорожек сквера открывается потрясающий вид на горы, подступающие к городу. Потом, увы, об общественном пространстве будто забыли: никто не поддерживал порядка.

В прошлом году большую часть сквера восстановили — люди проголосовали за его включение в программу «Формирование комфортной городской среды». Вместе придумали название — «Молодежный». Дорожки вымостили плиткой, оборудовали асфальтированные подъезды и парковочные места, смонтировали уличное освещение, проложив кабель в земле. Появился газон, в порядок привели лохматую запущенную растительность..

Работы не завершены — идет третий этап благоустройства. Сегодня в сквере побывал губернатор: Алексей Текслер посвятил субботу поездке в Миасс. Создание комфортной городской среды — один из приоритетов для главы региона.

А далее глава региона предпринял свой фирменный разворот, и вне повестки решил побывать в одной из школ — проверить ее готовность к учебному году. Поблизости от сквера находится шкода N 10, в ней учился нынешний мэр Миасса Григорий Тонких.

К новому году школа готова: и пищеблок, и спортзал, и кабинеты. Дети учатся в две смены, и у администрации есть желание перейти на одну смену. Губернатор заметил, что открытие новой школы на машгородке (микрорайон М) поможет реализации планов. Образовательный центр на 640 учеников и 160 дошколят откроется через год.

Кстати, в «десятке» не хватает педагогов. Губернатор рекомендовал усилить работу по профориентации выпускников школ и привел в пример Снежинск: в городе атомщиков много педагогов из числа местной молодежи. Еще одно поручение главы региона - активнее работать с педагогическим институтом Челябинска.

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