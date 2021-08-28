Разыскивали всю ночь: в Челябинской области водитель внедорожника сбил пешеходов и уехал

На капоте были сильные вмятины. Фото: ГИБДД

Всю ночь сотрудники полиции ловили 25-летнего водителя внедорожника, который сбил двоих человек и уехал. Инцидент произошел в Агаповском районе, дороге Чебаркуль-Уйское-Сурмениво-Магнитогорск, около 23 часов.

В этот момент мужчина и женщина шли в попутном направлении по проезжей части.

— 70-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина на вид 35-40 лет госпитализирована, — рассказали в областном отделении пропаганды ГИБДД.

Мужчину удалось найти около 8 утра. Это житель Челябинска. Он добирался до областного центра поселковыми дорогами.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, — добавили в ГИБДД.

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