Челябинские феминистки провели акцию в поддержку женщин Афганистана

Акция прошла в центре города. Фото: ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК/vk.com
В субботу, 28 августа, феминистки Челябинска провели акцию в поддержку женщин Афганистана. Она называется «Они могли бы учиться в школе».
Фото: ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК/vk.com
Возле фонтана на площади Революции они выложили листы бумаги с женской обувью под стать тексту. Например, кроссовки — на листе «Я могла бы стать спортсменкой», изящные босоножки — «Я могла бы стать актрисой», деловые туфли — «Я могла бы стать министром».
Фото: ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК/vk.com
Напомним, после того, как движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане, тяжелее всего стало женщинам. Главное изменение — новая власть начала вводить нормы ислама, причем в радикальной форме. Например, теперь хиджаб (мусульманский головной убор) для женщин стал обязательным.
С 1996 по 2001 год талибы не разрешали девочкам учиться даже в школах, а женщины могли работать только дома. Все это — под страхом наказания — от публичной порки до казни. Сейчас новое правительство пообещало послабления — возможно, у женщин даже есть шанс вернуться на работу (разумеется, только в некоторые профессии), а у девочек — получить образование.
Фото: ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК/vk.com
Между тем, пресс-секретарь радикального движения Забихулла Муджахид сообщил, что теперь женщинам в Афганистане разрешат покидать дома без сопровождения мужчины, если такие поездки не будут занимать более трех дней. Это касается, например, визитов в школу, офис, университет или больницу.
Ранее «Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы. Кроме того, боевики пригласили женщин участвовать в политической жизни Афганистана, в частности присоединиться к новому правительству.
Сейчас в столице Афганистана работает наш коллега Александр Коц. О последних событиях в Кабуле читайте по ссылке. Больше материалов — в разделе «Ситуация в Афганистане».
*движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено.
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