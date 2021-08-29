До минус 2! В Челябинскую область придут ночные заморозки

Похоже, к нам уже стучится осень. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области ожидаются ночные заморозки. Как сообщает местный гидрометцентр, ночью столбики термометров в горах и низинах региона опустятся до -2 градусов.

В Челябинске сегодня, 29 августа, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +17… +19 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В Челябинской области будет чуть теплее: до +15… +20 градусов. Но местами порывы ветра будут достигать 13 м/с.

В ночь на понедельник, 30 августа, заметно похолодает. В Челябинске столбики термометров опустятся до +5… +7 градусов, в области — +2…+7 градуса, в горах и низинах — до -2. Но днем потеплеет до +17… +22 градусов. Дождей не ожидается.

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