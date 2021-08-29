Режим «черного» неба: жители Челябинской области пожаловались на запах гари

Запах гари пришел в Челябинскую область из соседних регионов. Там горят леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Челябинской области жалуются на запах гари. Сообщения поступают от жителей столицы Южного Урала, Копейска, Сосновского, Красноармейского и других районов. Как сообщили сегодня, 29 августа, в региональном министерстве экологии, это связано с неблагоприятными метеоусловиями и влиянием природных пожаров Свердловской и Курганской областей.

— В Челябинске сохраняется действие НМУ первой степени. В связи с этим в некоторых районах города, жители сегодня утром могли ощущать запах гари, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Запах связан с пожарами в Свердловской и Курганской областях, влияние которых сегодня могли ощутить жители некоторых районов города и населенных пунктов нашего региона.

Результат мониторинга качества атмосферного воздуха, по словам Виталия Безрукова, показал повышенную концентрацию вредных веществ, но обошлось без превышения предельно допустимых значений.

— Предприятия Челябинска, помимо обязательного снижения выбросов при НМУ первой степени, проводят работы по дополнительному снижению выбросов в атмосферный воздух, — добавил Безруков.

Министерство экологии Челябинской области держит ситуацию на контроле и продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха.

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