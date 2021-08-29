Челябинец завоевал «золото» Паралимпиады в плавании с новым мировым рекордом

Дмитрий Черняев завоевал "золото" на 100-метровке брасом на Паралимпиаде. Фото ПКР

Сегодня, 29 августа, челябинский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпиады в Токио. Спортсмен выиграл заплыв на 100 метров брасом с новым мировым рекордом — 1.31,96. Прежнее мировое достижение было установлено в 2012 году.

«Золото» Дмитрия Черняева 15-е для России на Паралимпиаде в Токио. В копилке Челябинской области его медаль высшей пробы — третья.

Напомним, ранее Валерия Шабалина завоевала две высших награды в плавании.

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