Увидел и захотел покататься: в Усть-Катаве угонщик утопил экскаватор в пруду

Владелец обнаружил пропажу оставленного возле дома экскаватора и обратился в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские разыскали и задержали жителя Усть-Катава, которого подозревают в угоне экскаватора.

21-летний горожанин шел по улице Полевой, увидел экскаватор и немедленно захотел на нем прокатиться. Молодой человек завел тяжелую машину и уехал. Правда, катался усть-катавец недолго: в поселке Малый Бердяш на окраине города он не справился с управлением и съехал в пруд. После этого молодой человек бросил экскаватор в воде и сбежал.

Полицейские по заявлению 49-летнего владельца машины, разыскали угонщика. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

— От действий злоумышленника заявителю причинен материальный ущерб на сумму 2 млн рублей, — рассказали в региональном ГУ МВД

За неправомерное завладение транспортным средством усть-катавцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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