Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 августа 2021 9:22

В Челябинской области еще 376 человек заболели коронавирусом

За день от ковидной пневмонии умерли 22 пациента
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирусом заболели уже более 86 тыс. человек

Коронавирусом заболели уже более 86 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 376 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 7647 больных Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения, за последний день от коронавируса в регионе умерли 22 человека.

За все время эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 86 тыс. 78 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru