В Челябинской области еще 376 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели уже более 86 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 376 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 7647 больных Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения, за последний день от коронавируса в регионе умерли 22 человека.

За все время эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 86 тыс. 78 человек.

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