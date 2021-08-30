В Челябинской области еще 376 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели уже более 86 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 376 новых случаев коронавируса.
На лечении сейчас находятся 7647 больных Covid-19.
По данным областного министерства здравоохранения, за последний день от коронавируса в регионе умерли 22 человека.
За все время эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 86 тыс. 78 человек.
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