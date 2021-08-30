В Чебаркуле молодой человек сидел на рельсах и попал под поезд

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На станции Чебаркуль под грузовой поезд попал 20-летний мужчина. Все случилось утром 27 августа.
Как рассказали в региональном линейном управлении транспортной полиции, молодой человек был пьян. Он сидел на рельсах и не реагировал на гудки приближавшегося локомотива.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на человека не смог. Пострадавший остался в живых, но получил травмы. С места происшествия его увели в больницу.
Сотрудники транспортной полиции сейчас выясняют все обстоятельства ЧП на железной дороге.
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