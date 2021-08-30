Мэр Котова отчитала своего заместителя за плохую уборку мусора в Челябинске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 30 августа отчитала вице мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова за плохую уборку на улицах. Градоначальница возмутилась тем, что во время поездки по центру города, она замечает вдоль дорог один и тот же мусор.

Максим Куляшов ответил ей, что количество рабочих за последнее время увеличилось. По его словам, на прошлой неделе каждый день в среднем работали 395 человек, а сегодня – 407. Однако мэра города такой ответ на устроил.

— Вы в кабинете эти показатели держите или выезжаете на улицы и контролируете процесс? Значит, со мной поедете в следующий раз. Некоторые вещи просто не замечают, а кто именно - не понимаю, — отрезала Котова.

Глава города дала поручение скорректировать график уборки улиц. Также она потребовала, чтобы на участки выезжали представители комитета дорожного хозяйства для проверки работ.

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