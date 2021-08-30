«Вижу одну бутылку каждый день»: мэр Челябинска раскритиковала уборку улиц

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова попросила своего зама по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова сменить график уборки. Глава посчитала улицы города грязными.

— Количество "ручников" увеличивается, либо тот же состав, либо не выходят они? Причину мне объясните, когда я еду по центральным улицам, вижу одну и ту же бутылку второй третий день. Почему ее не убрали, брошенную на газон, в чем причина?

Максим Куляшов отчитался, что количество рабочих увеличилось. Круглосуточно город убирают 407 человек.

— Мы каждый день держим на контроле все показатели: по количеству работников и вывезенного мусора. Эти показатели больше, чем на предыдущей неделе, — отметил зам.

— Показатели может вы и держите, я говорю про содержание. Я еду по улице и вижу этот все, — продолжила Наталья Котова. — Вы в кабинете эти показатели держите или выезжаете на улицы и контролируете? Значит со мной поедет в следующий раз.

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