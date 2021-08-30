В Челябинске вышли начали ездить низкопольные трамваи с USB-розетками и Wi-Fi

Трамваи планировали запускать в сентябре, но сделали это раньше срока. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на улицах начали ездить восемь новых полунизкопольных трамваев. Власти планировали запускать их в середине сентября, но по итогу решили сдвинуть сроки — за счет модернизации ремонтного депо, комплектации штата новыми сотрудниками. Кроме того, еще два вагона в настоящий момент находятся в процессе доукомплектования, они выйдут в путь 1 сентября.

Преимущества новых трамваев над старыми заключается в том, что они имеют все условия для комфорта пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi. Кстати, стоимость одного такого вагона составляет 35,5 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дата премьеры сдвинута минимум на 10 дней — за счет модернизации ремонтного депо, комплектации штата новыми сотрудниками. Еще два вагона сейчас в процессе доукомплектования, они выйдут в путь 1 сентября.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Маршрутом №22 уже проехал губернатор Алексей Текслер. Модернизация системы общественного транспорта в Челябинске и других городах региона — его проект. Напомним, что в этом году 10 вагонов получит и Магнитогорск.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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