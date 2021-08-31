В Челябинске 45 человек эвакуировали из горящего торгового центра

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Утром 31 августа загорелся торговый центр «Строительный деловой мир» на Свердловском тракте в Челябинске. Из здания эвакуировали 45 человек, никто из них не пострадал.

— Пожару присвоили повышенный ранг сложности, существовала реальная угроза дальнейшего распространения огня на большой площади, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в отделе продаж электрооборудования, который находится на цокольном этаже здания.

Для тушения применили стволы высокого давления. В результате с возгоранием удалось справиться. От огня пострадало 50 квадратных метров помещений.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты отдела дознания и испытательной лаборатории. Они выясняют, из-за чего возник пожар.

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