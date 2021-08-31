Челябинцев позвали на конкурс красоты с участием лошадей

Фото: челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке собираются провести оригинальный конкурс красоты. Моделями в нем станут лошади, а помочь животным преобразиться смогут все желающие. Горожанам предлагают стать лошадиными парикмахерами и придумать самые необычные прически.

— Главное, чтобы были навыки, желание и подходящие материалы. Так, например, если вы хотите воплотить в реальность радужного пони, то берите с собой мелки для волос. Если хотите заплести какие-то особенные косы — берите резинки для гривы покрепче, — объяснили в зоопарке.

Конкурс красоты начнется в 13:00 4 сентября. Его участников пустят в зоопарк бесплатно. За лошадьми во время мероприятия обязательно будут присматривать сотрудники.

Чтобы записаться в парикмахеры, нужно отправить заявку на электронный адрес metodist@chelzoo.ru. Количество мест, как предупреждают организаторы конкурса, ограничено.

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