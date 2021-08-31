В Челябинске восьмилетний ребенок упал в колодец с водой

Владельца колодца найти пока не удалось Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тракторозаводском районе Челябинска восьмилетний ребенок провалился в колодец. О происшествии рассказала в соцсети мать ребенка.

— Мой сын упал в колодец, который был прикрыт деревяшкой. Просто поднял деревяшку и тут же улетел в колодец. Колодец был полон холодной воды, — рассказала женщина.

По ее словам сына спасли три обстоятельства. Во-первых, вода в глубоком колодце спасла ребенка от удара о твердую поверхность. Во-вторых, мальчик умеет плавать, он сумел вынырнуть и удержаться над водой. Кроме того, отец быстро среагировал, бросился в колодец за сыном и вытащил того на землю.

В яме остались свалившиеся с ребенка кроссовки. Сам мальчик отделался испугом и легкими царапинами

Уже после происшествия над колодцем кто-то поставил обломки старой мебели, чтобы прикрыть опасную яму. Родители пострадавшего ребенка обзвонили коммунальные службы, но так и не смогли найти ответственного за колодец.

Тогда они написали заявление в полицию. В городском управлении МВД подтвердили, что проводят по заявлению проверку.

Ранее ребенок провалился в люк в центре Челябинска. Крышка над ямой появилась только после прокурорской проверки.

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