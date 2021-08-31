В Челябинске встало движение трамваев из-за вылетевшей на рельсы грузовой газели

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске на шоссе Металлургов встало движение трамваев из-за газели, которая вылетела на рельсы. Инцидент произошел вечером во вторник, 31 августа.

— Скорее всего, легковушка столкнулась с газелью, а та от удара вылетела на рельсы, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

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