В Челябинске встало движение трамваев из-за вылетевшей на рельсы грузовой газели

Фото: читатель КП-Челябинск
В Челябинске на шоссе Металлургов встало движение трамваев из-за газели, которая вылетела на рельсы. Инцидент произошел вечером во вторник, 31 августа.
— Скорее всего, легковушка столкнулась с газелью, а та от удара вылетела на рельсы, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Фото: читатель КП-Челябинск
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
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