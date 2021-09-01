Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер рассказала о своем 1 сентября, когда пошла в первый класс

Сын Алексея и Ирины Текслер пошел в третий класс. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День знаний супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер рассказала о своем первом классе. В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) она вспомнила 1 сентября, когда пошла в школу.

— Это было в Норильске. Было холодно, все проходило в здании. Вряд ли я была с цветами, потому что в том году, в котором я пошла в школу, было в принципе сложно купить цветы. Помню, что брала с собой «сменку» — новые белые босоножки, очень красивые. 1 сентября были уже первые уроки. И мне поставили пятерку. Я так обрадовалась, что помчалась домой прямо во второй обуви. А в Норильске в это время уже и снег выпадает. Я бежала и даже не обращала внимание на него, так хотелось быстрее рассказать маме, что несу первую пятерку в портфеле в День знаний, — рассказала слушателям Ирина Текслер.

Как учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер отметила благотворительные акции 1 сентября, которые проходят в Челябинской области. В их числе акция «Дети вместо цветов»:

— Челябинский фонд «Искорка» уже пять лет реализует проект «Начинаем год с добра». А в акции «Дети вместо цветов» участвуют разные фонды. Она подразумевает, чтобы деньги, которые тратятся на цветы ко Дню знаний, переводятся в фонды и идут на благотворительность. Если в классе собрать по 500 рублей, которые планировались на букеты, то получится около 30 тысяч, а это уже весомая помощь сиротам или больным людям. При этом и цветы можно купить, это добровольная история. Здесь важно не просто родителям вложить деньги вместо цветов, но еще и показать детям своим примером, как важно протягивать руку помощи. У нас сегодня как раз учитель на классном часе будет рассказывать о важности благотворительности, почему нужна такая поддержка.

Сегодня, 1 сентября, сын губернатора пойдет в третий класс. В эфире Ирина Текслер также поздравила всех с началом учебного года.

— Поздравляю детей и родителей с Днем знаний. Призываю, чтобы он прошел с улыбкой, радостно. Впереди самая прекрасная пора — школа, новые знания, друзья. Желаю, чтобы с таким прекрасным настроением этот год и пролетел.

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