В Челябинске официально закрыли купальный сезон

Фото: поисково-спасательная служба Челябинска на водных объектах

В Челябинске 31 августа закрыли купальный сезон. Теперь горожанам официально не рекомендуют купаться в городских озерах.

По данным мэрии, за три с небольшим месяца на муниципальных пляжах побывали более 200 тыс. отдыхающих.

Все погибшие на воде этим летом купались на «диких» пляжах а на «официальных» где дежурили матросы-спасатели, не утонул ни один человек.

— Прошедшее лето, без преувеличения, стало необычайно жарким. Впервые за долгие годы купальный сезон в Челябинске был открыт так рано, в мае. За лето на пляжах спасли 94 человека, и из них 37 — это дети, — сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Она добавила, что еще 300 горожанам дежурившие у водоемов спасатели оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, в 2021 году купальный сезон в Челябинске открыли досрочно. Это сделали 24 мая. Из-за жары вода к тому дню уже прогрелась до 22-24 градусов.

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