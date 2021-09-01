Подарили деньги и ремонт фасада: мэр Челябинска Наталья Котова открыла линейку в Новосинеглазово

Наталья Котова в школе №144
Фото: Ольга ЩАПИНА
Это небольшая обычная школа, где учатся 1700 детей. Одна из выпускниц сегодня стала классным руководителем первоклашек, другие бывшие ученики пришли поздравить детей в костюме фиксиков.
Проблему дистанции решили очень просто: перенесли линейку с главной площади на хоккейный корт. Внутри выстроились только первые и одиннадцатые классы, а родители и родственники остались за ограждением.
а родители и родственники остались за ограждением
Фото: Ольга ЩАПИНА
Не обошлось 1 сентября без полезных подарков. Один из депутатов подарил школе 100 тыс. рублей, а детским садам Новосинеглазово — по 40 тыс. рублей.
Бывшие ученики пришли поздравить детей в костюме фиксиков
Фото: Ольга ЩАПИНА
Осмотрев фасад здания, глава Челябинска Наталья Котова приняла решение о ремонте.
— Прошли с директором, посмотрели, что требуется обновление фасада, на следующий год мы запланируем средства, — заявила Наталья Котова. — Здесь обновили стадион, озеленили приусадебный участок. Несколько лет назад приезжала сюда, чтобы посмотреть, какое количество деревьев было высажено. Сейчас очень приятно, что эти деревья выросли, много цветов, красивый двор.
11-й класс на стиле
Фото: Ольга ЩАПИНА
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