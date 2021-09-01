В мэрии Челябинска прокомментировали разрушение бассейна рядом в детским садом «Какаду»

Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / Vk.com

Начальник муниципального комитета по делам образования Светлана Портье прокомментировала ситуацию с разрушением бассейна в образовательном комплексе на улице Академика Макеева, где занимаются дошкольники.

По ее словам, с собственником помещения, в котором располагается бассейн, пытались вести переговоры, но он настоял на своем решении.

— Помещение детского сада — муниципальное, оно было выкуплено без бассейна, — подчеркнула Светлана Портье. — Все дети системы дополнительного образования остаются в этом здании и все, что необходимо, там будет. Бассейн не являлся муниципальной собственностью. Его собственник принял определенные решения. В рамках наших муниципальных полномочий мы детей занимаем дополнительным образованием, выполняем образовательную деятельность.

Напомним, половина здания на улице Академика Макеева принадлежит детскому саду. Другая половина, в которой находится бассейн, — собственность компании «Центр управления проектами». Фирма решила перепрофилировать принадлежащие ей помещения и открыть в них офисы. Для этого бассейн демонтируют.

Родители воспитанников детского сада № 40 «Какаду» пытаются добиться сохранения бассейна. Они хотят, чтобы дети продолжили занятия плаванием и беспокоятся из-за строительных работ в непосредственной близости от дошкольного учреждения.

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