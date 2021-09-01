Губернатор Алексей Текслер отвел сына в школу в Советском районе Челябинска

Сын губернатора учится в гимназии в Советском районе Челябинска

Губернатор Алексей Текслер вместе с женой Ириной пришел на торжественную линейку в челябинскую гимназию №80. Супруги привели в школу сына Михаила, который начинает учебу в третьем классе.

Ранее Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем знаний.

— Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а ученикам и студентам — хорошей учебы и ярких свершений, — сказал губернатор.

Ирина Текслер перед походом на линейку побывала на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM). Она рассказала о первом походе в школу в собственном детстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru