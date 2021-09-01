После схода нового трамвая Миндортранс рассказал, где отремонтируют рельсы

Кадр с видео камеры «Интерсвязи»

Возможная причина схода трамвая — наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса типа Т62. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса.

— Отметим, что трамвайная инфраструктура в Челябинске имеет высокую степень износа. Министерством запланированы работы по ее модернизации. В этом году будут отремонтированы первые 5 км трамвайных путей на участках: ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Свободы и ул. Первой пятилетки от трамвайного депо №1 до ул. Горького. Еще не менее 20 км путей планируется отремонтировать в следующем году. Данная мера — это лишь первый шаг к улучшению транспортной инфраструктуры, — прокомментировали в ведомстве.

Вопрос находится на контроле ведомства.

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