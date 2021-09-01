В Миассе учитель отсудил у директора школы 30 тыс. рублей за оскорбление

Учителя обругали в тренерской комнате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе учитель подал в суд на директора школы. Причиной стал конфликт, который произошел в декабре 2019 года. Тогда директор в школьной тренерской комнате обругал подчиненного матом. За это руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Оскорбленный преподаватель посчитал наказание недостаточным и через суд потребовал у своего начальника 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде директор школы отверг требования подчиненного.

Как рассказали в пресс-службе Миасского городского суда, при вынесении решения по делу учли возраст и характеристики обоих участников спора, наличие у них наград и званий, состояние здоровья учителя, материальное положение директора, а также формулировку использованного ругательства и то, как оно могло полить на создание негативного мнения о педагоге среди его знакомых.

В итоге требование о компенсации морального вреда удовлетворили, но лишь частично.

— Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, — рассказала консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

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