В ДТП с маршруткой в Челябинской области пострадали двое детей

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Стали известны подробности аварии с маршруткой, которая врезалась в дерево по пути в поселок Локомотивный. По данным поисково-спасательной службы Челябинской области, пострадали девять человек — среди них есть дети.

— Следствию еще предстоит уточнить все обстоятельства и причину происшествия, в результате которого пассажирская Газель маршрутного такси выехала на обочину и врезалась в дерево, — сообщили в пресс-центре ПСС по Челябинской области. — Погибших нет. Множественные травмы различной степени тяжести получили водитель маршрутки и все 8 пассажиров, в том числе и два ребенка.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Водитель маршрутки после аварии был зажат на своем сидении. Его удалось деблокировать при помощи гидравлического инструмента.

Смотреть видеосюжет В Челябинской области маршрутка с пассажирами влетела в дерево

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