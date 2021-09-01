Экс-начальник службы спасения Челябинска скрылся после смертельного ДТП, его ловили всю ночь

Александр Рымарев в студии радио «Комсомольская правда». Фото: Андрей АБРАМОВ

Стала известна личность водителя, который ночью, 27 августа, устроил смертельное ДТП в Агаповском районе. По данным «комсомолки», им оказался бывший руководитель службы спасения Челябинска Александр Рымарев. Он сбил двух пешеходов на неосвещенной дороге и скрылся после аварии.

Рымарева удалось найти около 8 утра. Он добирался до областного центра поселковыми дорогами. Сейчас полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Один из сбитых пешеходов погиб на месте происшествия, им был 70-летний мужчина. Второй пострадавший — женщина средних лет, она с травмами госпитализирована в больницу.

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