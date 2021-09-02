Банк Уралсиб принял участие в семинаре по финансовой грамотности для игроков ХК «Сибирь»

25 августа в Челябинске в рамках Кубка губернатора Челябинской области прошел семинар по финансовой грамотности для команды ХК«Сибирь» (Новосибирск) с участием сотрудников банка Уралсиб. Семинар провела магистр известной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы», банковский сотрудник с 20-летний стажем Елизавета Овдеенко.

Во время семинара Елизавета Овдеенко дала спортсменам рекомендации по ведению трат и инвестиционному поведению: фиксировать уровень потребления, откладывать излишек для «подушки безопасности», а остальные средства вкладывать в классические инструменты инвестирования (вклады, накопительные счета, облигации).

В конце презентации ведущая поделилась с хоккеистами лайфхаками: выделять два часа в месяц на встречу со своим финансовым советником — банкиром. По словам Овдеенко, даже занятые спортсмены могут найти в своем графике столько времени для профессиональной консультации, а сотрудники банка Уралсиб всегда готовы им помочь.

Организатором мероприятия выступили Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и компания «Игровой интеллект», которая работает в сфере образовательных программ для спортсменов. Цель проекта — развитие неспортивных элементов карьеры профессиональных спортсменов с помощью различных базовых модулей.

Банк Уралсиб в рамках партнерского соглашения с КХЛ (сезон 2021/2022) выступил официальным партнером модуля «Финансовая грамотность». Мероприятие в Челябинске стало первым в образовательной программе сезона 2021/2022. Данные семинары будут организованы и для остальных клубов Лиги.

Банк взаимодействует с КХЛ в рамках собственного проекта «Побеждаем вместе», он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, а также обучающих мероприятий, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов — профессиональных спортсменов.

Кубок губернатора Челябинской области -традиционный предсезонный хоккейный турнир, который проводится в Челябинске, на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова, начиная с 2011 года. В 2021 году турнир проходил с 23 по 27 августа и в нем приняли участие четыре клуба КХЛ.

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