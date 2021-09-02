Прокуратура проверит коммунальщиков после падения в колодец 8-летнего ребенка

Мальчика спасло прежде всего то, что рядом был папа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура начала проверку по инциденту с падением в колодец 8-летнего мальчика. ЧП произошло возле дома №3 в переулке Мамина.
— Прокуратура проверит исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время устанавливаются собственники указанного объекта, направлены запросы в компетентные органы и организации, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Как сообщала ранее «Комсомолка», колодец был прикрыт деревяшкой. Мальчик поднял ее и тут же улетел в колодец. Колодец был полон холодной воды.
Как рассказала мама, его спасли три обстоятельства: вода спасла от удара, мальчик умеет плавать и рядом был папа, который тут же бросился в колодец за сыном.
Также начал доследственную проверку Следственный комитет. По итогам будут приняты соответствующие меры.
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