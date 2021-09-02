Прокуратура проверит коммунальщиков после падения в колодец 8-летнего ребенка

Мальчика спасло прежде всего то, что рядом был папа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура начала проверку по инциденту с падением в колодец 8-летнего мальчика. ЧП произошло возле дома №3 в переулке Мамина.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время устанавливаются собственники указанного объекта, направлены запросы в компетентные органы и организации, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщала ранее «Комсомолка», колодец был прикрыт деревяшкой. Мальчик поднял ее и тут же улетел в колодец. Колодец был полон холодной воды.

Как рассказала мама, его спасли три обстоятельства: вода спасла от удара, мальчик умеет плавать и рядом был папа, который тут же бросился в колодец за сыном.

Также начал доследственную проверку Следственный комитет. По итогам будут приняты соответствующие меры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru