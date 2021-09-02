Возле Цирка в Челябинске вводят новые ограничения для водителей

На работу трамваев ремонт не повлияет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске изменится схема движения на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных.

Ограничения на этом перекрестке действуют с 22 августа из-за ремонта трамвайного переезда. До 2 сентября закрыта была часть улицы Братьев Кашириных и та половина улицы Кирова, по которой автомобили едут в сторону центра города.

С 22:00 2 сентября до 22:00 5 сентября существенно ограничат проезд по перекрестку сразу во всех направлениях.

— Трамваи будут работать в обычном режиме, — уточнили в мэрии Челябинска

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