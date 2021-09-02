Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась встреча замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергеем Левиным. На встрече обсудили расширение географии поставок продукции предприятий АПК Челябинской области, а также варианты развития экспорта, в том числе в Китайскую Народную Республику.

В ходе встречи Инна Подшивалова передала заместителю министра каталог предприятий пищевой промышленности — основных экспортеров продукции АПК Челябинской области, и южноуральских предприятий переработки сельскохозяйственной продукции.

Обсуждение расширения поставок южноуральской продукции состоялось после завершения панельной сессии «Агрокомплекс Дальнего Востока», основной доклад на которой представил Сергей Левин. На сессии обсуждались темы развития экспорта в страны азиатско-тихоокеанского региона. Особое внимание было уделено экспорту в КНР.

Ранее, также в рамках участия в Восточном экономическом форуме, заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова провела переговоры с Министром сельского хозяйства Приморского края Адреем Бронцем. Встреча состоялась в Министерстве сельского хозяйства Приморского края, темой разговора была перспектива поставок продукции пищевой и перерабатывающей отрасли Челябинской области, в частности комбикорма и продукции зернопереработки, в Приморье. В переговорах также приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Приморского края Алексей Таран и начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка минсельхоза Челябинской области Игорь Ворожцов. На встрече обсуждалось развитие сотрудничества Приморского края и Челябинской области в сфере переработки продукции сельского хозяйства, дальневосточным коллегам была передана полная информация о предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Южного Урала.