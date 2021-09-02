Не все южноуральские пенсионеры получили по 10 тысяч. И вот почему

Выплаты пришли на счета пенсионеров Фото: Кирилл САДЫКОВ

Южноуральские пенсионеры, получающие выплаты через банки, сегодня, 2 сентября, стали обладателями единовременной выплаты в 10 тысяч рублей от государства. Об этом сообщил начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Андрей Ильин.

— Большинство из 1 млн 28 тысяч пенсионеров выплаты уже получили сегодня вместе с пенсией, так как большая часть получают их через кредитные учреждения, — сообщил Андрей Ильин. — Тем, кто получает пенсию по «Почте России», выплата придет не позднее 16 сентября.

Напомним, по 10 тысяч рублей единовременно получают все пенсионеры независимо от вида пенсии. Если деньги не пришли, обратитесь по телефону горячей линии 8-800-600-02-77. Можно написать обращение через онлайн-приемную или записаться на прием в отделения ПФР.

Подробнее о выплате — читайте в большом материале на КП-Челябинск.

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