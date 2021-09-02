Челябинск попал в список самых ленивых городов России

Жители Челябинска не хотят тратить свое свободное время и готовы перекладывать часть своих дел на плечи специалистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск занял пятое место в списке самых ленивых городов России. Выяснилось, что жители столицы Южного Урала склонны не тратить свое свободное время и готовы перекладывать часть своих дел на плечи специалистов. К таким результатам пришли аналитики сервиса городской мобильности «Ситимобил» совместно с исследовательской компанией «ResearchMe».

Челябинск обогнал по «ничегонеделанию» Тюмень. А вот на самой верхушке рейтинга расположился Санкт-Петербург. За ним следует Ростов, Краснодар и Екатеринбург. Список составлялся методом опроса жителей городов России. Всего в исследовании приняли участие 1149 человек.

— Более четверти из опрошенных откровенно признались, что считают себя ленивыми людьми, а около 60% уверены, что ленятся лишь при определенном настроении и состоянии. При этом треть россиян готовы переплачивать за услуги сервисов, позволяющих делегировать часть обязанностей и не тратить собственные силы, — отмечают исследователи.

Ранее Челябинск занял третье место в рейтинге лучших городских парков в стране. Средняя оценка благоустройства составила 3,6 балла. Оказалось, что каждый пятый горожан доволен челябинскими парками, треть оценили удобства на «хорошо». 5% опрошенных назвали благоустройство неудовлетворительным. Особенно выделили парк культуры и отдыха им. Гагарина.

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