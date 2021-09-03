Накануне дня города в Челябинске пройдет масштабная реконструкция

Фото: военно-исторический фестиваль "Уральские герои" / vk.com
Празднование 285-летия Челябинска начнется уже 4 сентября. Для горожан и гостей южноуральской столицы подготовили мероприятия, которые понравятся любителям культуры, спорта и истории. В праздничной афише — более 30 видов активностей для детей и взрослых.
В ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, в Никольской роще пройдет военно-исторический фестиваль «Уральские герои». На нем пройдут четыре исторических реконструкции по Первой мировой и Великой Отечественной войнам, Афганистану и 1812 году.
Фото: военно-исторический фестиваль "Уральские герои" / vk.com
В программе — концерт, интерактивные площадки, выставка боевой техники и многое другое. Хотите увидеть полевой госпиталь времен Великой Отечественной войны, побывать в штабной палатке и оценить зрелищные конные выступления?
Приходите в Никольскую рощу 4 и 5 сентября. Площадки будут работать с 12.00 до 16.00.
Развлечения для всех
В парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина 4 сентября откроется традиционная Аллея первоклассников. Начало в 11.00. В 12.00 там же стартует общественно-политический вернисаж.
В тот же день на площадке перед кинотеатром «Победа» (Комсомольский пр-т, 34) в 14.00 стартует праздничный концерт.
Региональный фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» начнется на площади Революции 5 сентября в 14.00.
Чемпионат и первенство по гребле на байдарках и каноэ запланирован на 4 сентября (Приходите на ул. Лыжных Батальонов, 7).
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Приглашаем челябинцев и гостей южноуральской столицы отметить 285-летие со дня основания города! Узнать подробности можно на сайте kultura174.ru.
С днем города челябинцев поздравят артисты и первые лица
В 2021 году южноуральской столице исполняется 285 лет. Из-за эпидемеологической ситуации в Росси и мире, в этом году в Челябинске не будет массовых мероприятий. Но расстраиваться не нужно! Организаторы подготовили для горожан насыщенную программу, в которой нашлось место самым разным событиям.
В группе Управления культуры Администрации Челябинска в соцсети «ВКонтакте» накануне юбилея города можно будет увидеть оригинальные видеопоздравления от местных артистов и первых лиц южноуральской столицы.
Концерты, фестивали, выставки, спортивные состязания — Челябинск отпразднует юбилей ярко. Кульминацией станет фейерверк на набережной реки Миасс, намеченный на 11 сентября.
Напоминаем, что все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Приглашаем челябинцев и гостей южноуральской столицы отметить 285-летие со дня основания города! Узнать подробности можно на сайте kultura174.ru.