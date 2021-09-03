Накануне дня города в Челябинске пройдет масштабная реконструкция

Фото: военно-исторический фестиваль "Уральские герои" / vk.com

Празднование 285-летия Челябинска начнется уже 4 сентября. Для горожан и гостей южноуральской столицы подготовили мероприятия, которые понравятся любителям культуры, спорта и истории. В праздничной афише — более 30 видов активностей для детей и взрослых.

В ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, в Никольской роще пройдет военно-исторический фестиваль «Уральские герои». На нем пройдут четыре исторических реконструкции по Первой мировой и Великой Отечественной войнам, Афганистану и 1812 году.

Фото: военно-исторический фестиваль "Уральские герои" / vk.com

В программе — концерт, интерактивные площадки, выставка боевой техники и многое другое. Хотите увидеть полевой госпиталь времен Великой Отечественной войны, побывать в штабной палатке и оценить зрелищные конные выступления?

Приходите в Никольскую рощу 4 и 5 сентября. Площадки будут работать с 12.00 до 16.00.

Развлечения для всех

В парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина 4 сентября откроется традиционная Аллея первоклассников. Начало в 11.00. В 12.00 там же стартует общественно-политический вернисаж.

В тот же день на площадке перед кинотеатром «Победа» (Комсомольский пр-т, 34) в 14.00 стартует праздничный концерт.

Региональный фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» начнется на площади Революции 5 сентября в 14.00.

Чемпионат и первенство по гребле на байдарках и каноэ запланирован на 4 сентября (Приходите на ул. Лыжных Батальонов, 7).

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Приглашаем челябинцев и гостей южноуральской столицы отметить 285-летие со дня основания города! Узнать подробности можно на сайте kultura174.ru.

С днем города челябинцев поздравят артисты и первые лица

В 2021 году южноуральской столице исполняется 285 лет. Из-за эпидемеологической ситуации в Росси и мире, в этом году в Челябинске не будет массовых мероприятий. Но расстраиваться не нужно! Организаторы подготовили для горожан насыщенную программу, в которой нашлось место самым разным событиям.

В группе Управления культуры Администрации Челябинска в соцсети «ВКонтакте» накануне юбилея города можно будет увидеть оригинальные видеопоздравления от местных артистов и первых лиц южноуральской столицы.

Концерты, фестивали, выставки, спортивные состязания — Челябинск отпразднует юбилей ярко. Кульминацией станет фейерверк на набережной реки Миасс, намеченный на 11 сентября.

Напоминаем, что все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Приглашаем челябинцев и гостей южноуральской столицы отметить 285-летие со дня основания города! Узнать подробности можно на сайте kultura174.ru.